Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат: ЕС ассоциируется с тревогой и напряжением, Беларусь — с миром и порядком

«В контексте Европейского Союза в последнее время часто возникают ассоциации, вызывающие тревогу и напряжение: санкции, военные конфликты, наращивание вооружений, а также проблемы незаконной миграции», — отметил депутат.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз ассоциируется с тревогой и напряжением, Беларусь — с миром и порядком, отметил в комментарии БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Шкодин.

«В контексте Европейского Союза в последнее время часто возникают ассоциации, вызывающие тревогу и напряжение: санкции, военные конфликты, наращивание вооружений, а также проблемы незаконной миграции», — отметил депутат.

На этом фоне, когда речь заходит о Беларуси, в сознании многих людей возникают ассоциации с миром, порядком и добротой, обратил внимание Руслан Шкодин. По его словам, это не случайность, а результат многолетней целенаправленной политики, направленной на обеспечение стабильности, благополучия и безопасности своих граждан, а также на активное участие в построении более безопасного и гармоничного мира. Сегодня, когда стартовала III Минская международная конференция по евразийской безопасности, эти ассоциации приобретают особое значение.

«Беларусь всегда стремилась быть островком стабильности и надежным партнером. Мы всегда выступали за мирное разрешение любых конфликтов, за диалог и взаимопонимание между народами», — сказал он. -0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше