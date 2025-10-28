Депутат: ЕС ассоциируется с тревогой и напряжением, Беларусь — с миром и порядком

На этом фоне, когда речь заходит о Беларуси, в сознании многих людей возникают ассоциации с миром, порядком и добротой, обратил внимание Руслан Шкодин. По его словам, это не случайность, а результат многолетней целенаправленной политики, направленной на обеспечение стабильности, благополучия и безопасности своих граждан, а также на активное участие в построении более безопасного и гармоничного мира. Сегодня, когда стартовала III Минская международная конференция по евразийской безопасности, эти ассоциации приобретают особое значение.