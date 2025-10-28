Депутат: ЕС ассоциируется с тревогой и напряжением, Беларусь — с миром и порядком

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз ассоциируется с тревогой и напряжением, Беларусь — с миром и порядком, отметил в комментарии БЕЛТА депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Шкодин.
«В контексте Европейского Союза в последнее время часто возникают ассоциации, вызывающие тревогу и напряжение: санкции, военные конфликты, наращивание вооружений, а также проблемы незаконной миграции», — отметил депутат.
На этом фоне, когда речь заходит о Беларуси, в сознании многих людей возникают ассоциации с миром, порядком и добротой, обратил внимание Руслан Шкодин. По его словам, это не случайность, а результат многолетней целенаправленной политики, направленной на обеспечение стабильности, благополучия и безопасности своих граждан, а также на активное участие в построении более безопасного и гармоничного мира. Сегодня, когда стартовала III Минская международная конференция по евразийской безопасности, эти ассоциации приобретают особое значение.
«Беларусь всегда стремилась быть островком стабильности и надежным партнером. Мы всегда выступали за мирное разрешение любых конфликтов, за диалог и взаимопонимание между народами», — сказал он. -0-