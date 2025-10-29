Петербуржцы подкидывают в «Ленинградский зоопарк» красноухих черепах

В пресс-службе зоопарка напомнили, что сотрудники принимают животных только с ветеринарными документами и при прохождении карантина. Решение подбросить черепаху на территорию зоопарка ставит под угрозу жизни нескольких сотен его обитателей, поскольку рептилии могут быть переносчиками опасной болезни. К тому же в зоопарке есть красноухие черепахи, принять новых некуда.