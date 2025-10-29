Ричмонд
Петербуржцы подкидывают в «Ленинградский зоопарк» красноухих черепах

В «Ленинградском зоопарке» обратились к петербуржцам, которые подкидывают на их территорию красноухих черепах. Жителей Северной столицы призвали прекратить совершать безответственные поступки.

Источник: Пресс-служба «Ленинградского зоопарка»

В пресс-службе зоопарка напомнили, что сотрудники принимают животных только с ветеринарными документами и при прохождении карантина. Решение подбросить черепаху на территорию зоопарка ставит под угрозу жизни нескольких сотен его обитателей, поскольку рептилии могут быть переносчиками опасной болезни. К тому же в зоопарке есть красноухие черепахи, принять новых некуда.

«Обращаем ваше внимание, что территория Зоопарка, включая периметр, находится под круглосуточным видеонаблюдением. Все случаи, когда горе-хозяева оставляют животных, фиксируются. Мы оставляем за собой право передавать эти материалы по назначению для привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными», — подчеркнули в пресс-службе зоопарка.

Эти летом на Невском проспекте и около станций петербургского метро можно было заметить продавцов черепах. При этом покупателей тогда уверяли, что животные не вырастут, будут небольшого размера. Вероятно, это стало причиной попыток избавиться от рептилий.