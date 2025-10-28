Кочанова назвала белорусскую традицию

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия нового корпуса Минского городского социального пансионата «Гармония» назвала белорусскую традицию. Подробности сообщает БелТА.
Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что президент Беларуси всегда говорит: главным являются люди. Она отметила, что те вопросы, с которыми у белорусов возникают сложности, необходимо решать так, чтобы людям было комфортно.
— Мы понимаем, что социальная политика нашего государства направлена на заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Это ключевое направление для нас, и в этом нет никаких сомнений, — заявила председатель Совета Республики.
По словам Кочановой, белорусская традиция состоит в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Она заметила: сегодня прекрасно понимают, что люди старшего возраста, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, нуждаются в помощи и они должны быть обеспечены всем необходимым.
— Понимая это, государство делает все возможное, чтобы люди могли получить достойную медицинскую помощь и комфортные условия проживания, особенно когда они остаются одни, — подчеркнула глава Совета Республики.
