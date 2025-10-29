На Литовском Валу будет две полосы, улицу ждут и другие перемены

При благоустройстве улицы Литовский Вал предлагается воплотить несколько важных решений в части дорожного движения. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.
По замыслу разработчиков, в будущем дорога сузится до двух полос. Часть её уйдёт под велополосу и карманы для общественного транспорта. Первоначально в планах было расширение проезжей части, но теперь от этой идеи отказались, так как в ближайшее время планируют построить дублёр — улицу Юбилейную.
Отдельное внимание — двум важным перекрёсткам: с Невского и Гагарина. Их планируют существенно видоизменить, чтобы разгрузить от пробок. На Моспроспекте будет больше полос. Тротуар останется с одной стороны улицы. Тротуар от перекрёстка с Невского пустят поверху — по самому валу. Через вал будет и туннель для пешеходов и велосипедистов.
Сейчас есть видение, как должен выглядеть Литовский Вал на всём протяжении — от площади Василевского до Лесопильной. Но проектирование возможно только при наличии источников финансирования.
Сейчас на участке улицы идёт обустройство тротуаров по чётной стороне. Проезжую часть пока планируют лишь поддерживать в нормативном состоянии.
Возле бастиона Обертайх на пересечении Литовского вала и улицы Александра Невского хотят разбить парк.