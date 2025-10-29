На Литовском Валу будет две полосы, улицу ждут и другие перемены

Отдельное внимание — двум важным перекрёсткам: с Невского и Гагарина. Их планируют существенно видоизменить, чтобы разгрузить от пробок. На Моспроспекте будет больше полос. Тротуар останется с одной стороны улицы. Тротуар от перекрёстка с Невского пустят поверху — по самому валу. Через вал будет и туннель для пешеходов и велосипедистов.