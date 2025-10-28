В заявлении отметили, что слова бельгийского «ястреба» вызывающие и безответственные. Они оторваны от реальности и не заслуживают внимания из-за своей абсурдности. Дипломаты подчеркнули: европейцы должны знать, что угрозу континенту несут именно такие политики, а не Россия. Еврочиновники переходят границы разума и рискуют втянуть Европу в конфликт.