Посольство России в Бельгии осудило слова министра обороны Тео Франкена, угрожавшего стереть Москву с карты мира. В диппредставительстве назвали подобные высказывания ненормальными и отметили, что они угрожают будущему Европы и могут привести к новой войне.
Посольство отреагировало на интервью главы Минобороны Бельгии Франкена газете Morgen от 27 октября. Министр рассуждал о якобы возможных ракетных ударах России по Брюсселю и своих угрозах в адрес Москвы.
В заявлении отметили, что слова бельгийского «ястреба» вызывающие и безответственные. Они оторваны от реальности и не заслуживают внимания из-за своей абсурдности. Дипломаты подчеркнули: европейцы должны знать, что угрозу континенту несут именно такие политики, а не Россия. Еврочиновники переходят границы разума и рискуют втянуть Европу в конфликт.
В посольстве считают, что министру приходится отвлекать внимание от внутренних проблем Бельгии. Уровень жизни падает, социальные расходы сокращают, преступность растёт, нелегальные мигранты заполняют улицы. Франкен смешит планами пережить выдуманную российскую атаку с помощью консервов, свечей и фонариков.