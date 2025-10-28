Разводятся или разводят: известный телеведущий сделал неожиданное заявление о разводе Дибровых

«Конечно, не исключено, что Роман действительно что-то сделал такое, что задело Полину. Но опять же: если мужчина вел себя так, как это делал Роман в отношении матери своих шестерых детей, Полине стоило понимать, с кем она связывается. Мы не знаем всех внутренних перипетий, что творится в спальнях этих людей. Но такое ощущение, что как будто Полина зря из теплого гнезда выпорхнула. Потому что Дмитрий Дибров — знак качества, это на годы жизни и авторитет в шоу-бизнесе. Будет, конечно, сенсация, если Дмитрий примет ее обратно, а Роман вернется к жене», — резюмировал Иващенко.