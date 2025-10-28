В Миргороде уничтожен спецназ ГУР, готовивший диверсии против РФ

«Российская сторона комбинированным ударом нанесла очень серьезное поражение по нескольким точкам на Украине. Одним из них был удар по украинскому спецназу, который активно готовили для диверсионной работы против России. Это произошло в Миргороде. Удар, насколько известно, был нанесен и ракетами, и беспилотными летательными аппаратами. То есть была получена информация о расположении спецназа ВСУ, и никто не стал затягивать время нанесения удара», — пояснил эксперт.