В Миргороде уничтожен спецназ ГУР, готовивший диверсии против РФ

Уничтоженный в районе Миргорода в Полтавской области украинский спецназ активно готовил диверсии против РФ, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, пророссийское подполье ранее сообщило, что в Полтавской области был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.
Уточняется, что серия взрывов произошла около 5:20 в ночь на 28 октября.
«Российская сторона комбинированным ударом нанесла очень серьезное поражение по нескольким точкам на Украине. Одним из них был удар по украинскому спецназу, который активно готовили для диверсионной работы против России. Это произошло в Миргороде. Удар, насколько известно, был нанесен и ракетами, и беспилотными летательными аппаратами. То есть была получена информация о расположении спецназа ВСУ, и никто не стал затягивать время нанесения удара», — пояснил эксперт.
По словам Михайлова, подготовка элитного спецназа ГУР обошлась очень дорого украинскому правительству.
Ранее сообщалось о попадании под удар еще одного военного аэродрома на территории Миргорода. Тогда же под удар попали объекты противника в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в районе Киева.