Власти постановили снести в Уфе жилой дом

В Орджоникидзевском районе Уфы начнется расселение аварийного многоквартирного дома. Управление земельных и имущественных отношений администрации города приняло решение об изъятии для муниципальных нужд здания № 14 по улице Юрия Гагарина в поселке Новые Черкассы.
Дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2022 года. Теперь «Служба расселения» займется оценкой изымаемой недвижимости и предложит собственникам компенсацию или альтернативное жилье. Для нанимателей, проживающих в доме по договорам социального найма, будут подобраны другие благоустроенные жилые помещения.
Решение о расселении действует в течение трех лет с момента принятия.
