В Черкесске благоустроят туристический центр города

Обустройство туристического центра началось в столице Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве туризма и курортов региона.
Уже сейчас на общественных территориях Черкесска можно увидеть первые изменения. В парке «Зеленый остров» установили 14 новых скамеек, а в парках «Юность» и «Покровский» разместили современные санитарные модули, которые скоро начнут работать.
Для безопасности пешеходов на улице Первомайской смонтировали 22 защитных столбика, которые ограничивают движение транспорта. В ближайших планах — установка указателей, информационных стендов, адресных табличек, а также новых крышек для люков, решеток для деревьев и современных опор освещения.
Кроме того, одной из главных новинок для гостей и жителей города станет тематический детский игровой маршрут «Дикая природа Карачаево-Черкесии». Его создадут в парке «Зеленый остров».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.