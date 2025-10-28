Врач Сысоева: плавание и езда на велосипеде могут предотвратить инсульт

Инсульт можно предотвратить с помощью простых, но регулярных действий, направленных на формирование здорового образа жизни. Такое заявление в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сделала исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Минздрава МО Екатерина Сысоева.
Она пояснила, что ключевым фактором профилактики является контроль артериального давления, так как даже умеренное его повышение со временем повреждает сосуды мозга.
Врач также рекомендовала отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, поскольку это вдвое снижает «сосудистый риск» уже через несколько месяцев. По словам Сысоевой, важную роль играют регулярные физические нагрузки, включая плавание, езду на велосипеде, пешие прогулки и зарядку, которые нормализуют обмен веществ и улучшают кровоснабжение мозга.
Эксперт подчеркнула необходимость сбалансированного питания с ограничением соли, животных жиров и сахара, а также контроля массы тела, уровня глюкозы и холестерина. Для управления стрессом Сысоева предложила использовать техники медленного дыхания, которые помогают снизить сердечный ритм и нормализовать сосудистый тонус.
