Лукашенко допустил, что может приостановить размещение «Орешника»

В сентябре этого года прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Страны в ходе совместной практики планировали отработать управление войсками при локализации агрессии против Союзного государства, а также нейтрализации угроз. Кроме того, военные этих стран отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».