Лукашенко допустил, что может приостановить размещение «Орешника»

Белоруссия может приостановить размещение на своей территории российского ракетного комплекса «Орешник», если в Европе готовы на аналогичные шаги. Об этом во вторник, 28 октября, заявил президент страны Александр Лукашенко.
— Размещение этого оружия в Белоруссии — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем — и разговоры об «Орешнике» приостановятся, — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, некоторые европейские страны уже объявили о планах развернуть на своей территории ракетные комплексы средней дальности, передает РИА Новости.
В сентябре этого года прошли военные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Страны в ходе совместной практики планировали отработать управление войсками при локализации агрессии против Союзного государства, а также нейтрализации угроз. Кроме того, военные этих стран отработали задачи по планированию использования нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».