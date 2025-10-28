Политолог из Узбекистана: евразийская безопасность понимается как единый и неделимый фундамент

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская безопасность понимается как единый и неделимый фундамент, отметил в комментарии корреспонденту БЕЛТА директор Центра исследовательских инициатив (Узбекистан) Бахтияр Эргашев на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Бахтияр Эргашев рассказал, что внимательно отслеживал работу первых двух конференций по евразийской безопасности. Для него как политолога очень важной видится предложенная Беларусью идея Евразийской хартии многообразия и многополярности.
Проект этого документа, по его словам, очень глубокий, серьезный, фундаментальный. Он дает определенные рамки понимания, как будет обеспечиваться безопасность Большой Евразии, какие необходимо задействовать институты, инструменты и механизмы в условиях ломки однополярного мира и формирования многополярности.
Политолог заметил, что Большая Евразия, конечно же, разная. Как у больших, так и малых и средних стран свои интересы. «Но понимание евразийской безопасности как единой, неделимой и равной — тот фундамент, на основе которого можно идти дальше. Институтов может быть много: ШОС, ОДКБ, другое. При этом равная, единая, неделимая безопасность для всех — это краеугольный камень», — подчеркнул он.
Бахтияр Эргашев уверен в том, что невозможно в силу того, что Евразия огромная, говорить об одном институте, который мог бы заниматься вопросом безопасности, это нереально. По его мнению, важна синергия различных институтов, которые могут взаимодействовать друг с другом по серьезным, кардинальным вопросам.
«Институты есть, они должны развиваться, и они будут развиваться. Главное — научиться обеспечивать их синергию. Вот что нас должно интересовать, когда мы говорим о единой евразийской безопасности», — отметил политолог.
Что касается Минской международной конференции по евразийской безопасности, он считает, что данная платформа дает возможность выслушать, услышать друг друга и понять, где институты взаимодействуют и могут взаимодействовать, а где есть кардинальные противоречия, которые необходимо обсуждать. Конференция — как раз платформа дискуссии, диалога. -0-