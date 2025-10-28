СБУ заочно предъявила обвинение Киркорову из-за выступлений в Крыму и ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову из-за его выступлений в ДНР и Крыму, пишет ТАСС.
Филиппу Киркорову вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины», сообщили в офисе украинского генпрокурора.
Отмечается, что артист регулярно участвовал в мероприятиях в регионах, которые Украина считает своими. Более того, как напомнили украинские правоохранительные органы, в 2021 году певец участвовал в мероприятии на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал вхождение Крыма в состав РФ.
В то же время в 2022 году артист посетил военный госпиталь в Феодосии. Там он поддержал российских военнослужащих. В 2024 году Филипп Киркоров выступил в госпитале для военных в Горловке. Сначала певец доставил гумпомощь, а через день дал концерт.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову.