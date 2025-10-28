СБУ заочно предъявила обвинение Киркорову из-за выступлений в Крыму и ДНР

В то же время в 2022 году артист посетил военный госпиталь в Феодосии. Там он поддержал российских военнослужащих. В 2024 году Филипп Киркоров выступил в госпитале для военных в Горловке. Сначала певец доставил гумпомощь, а через день дал концерт.