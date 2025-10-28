В Минтруда и соцзащиты ответили на топ-3 вопросов о трудовых мигрантах в Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты ответили на актуальные вопросы по поводу внешней трудовой миграции. Почему Беларусь нуждается в иностранной рабочей силе, почему иностранцы все чаще выбирают нашу страну для трудоустройства и почему их больше всего в Минске и Минской области, пояснила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко во время мероприятия по теме миграции на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Она подчеркнула, что в Беларуси отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%. И это при достаточно высоком уровне занятости населения. В самой продуктивной возрастной группе 25−49 лет он достиг пиковых значений — порядка 95−96%, что говорит о значительном задействовании внутренних трудовых ресурсов. При этом экономика страны активно развивается, и ежегодно создается около 50 тыс. рабочих мест. «Рост зарплаты, возможность обучения рабочим профессиям на производстве, толерантное отношение — все это привлекает иностранцев», — сказала Татьяна Астрейко, объясняя, почему Беларусь нуждается в иностранной рабочей силе.
Говоря о том, что иностранцы все чаще выбирают Беларусь для трудоустройства, она проинформировала, что сейчас в нашей стране работают 32 тыс. трудовых мигрантов, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В среднем доля занятых трудовых мигрантов в структуре занятого населения страны составляет менее 1%. География стран-доноров иностранной рабочей силы широкая и включает около 114 стран, в основном — государства Средней Азии (более половины мигрантов являются выходцами из Туркменистана и Узбекистана).
Объясняя, почему больше всего иностранных трудовых мигрантов в Минске и Минской области, Татьяна Астрейко обратила внимание, что в распределении мигрантов по регионам видна четкая закономерность: чем выше дефицит кадров, тем выше численность занятых мигрантов. Рабочие профессии в наибольшей цене. Сейчас в Беларуси на рынке труда наблюдается дефицит специалистов рабочих профессий, и он закрывается за счет привлечения иностранцев. Из числа иностранных трудовых мигрантов 70% заняты в рабочих профессиях. Более всего они востребованы в сфере транспортного обслуживания, индустрии гостеприимства, в торговле. Хорошо себя зарекомендовали также в промышленном производстве, их охотно принимают на работу предприятия. -0-