В Минтруда и соцзащиты ответили на топ-3 вопросов о трудовых мигрантах в Беларуси

Объясняя, почему больше всего иностранных трудовых мигрантов в Минске и Минской области, Татьяна Астрейко обратила внимание, что в распределении мигрантов по регионам видна четкая закономерность: чем выше дефицит кадров, тем выше численность занятых мигрантов. Рабочие профессии в наибольшей цене. Сейчас в Беларуси на рынке труда наблюдается дефицит специалистов рабочих профессий, и он закрывается за счет привлечения иностранцев. Из числа иностранных трудовых мигрантов 70% заняты в рабочих профессиях. Более всего они востребованы в сфере транспортного обслуживания, индустрии гостеприимства, в торговле. Хорошо себя зарекомендовали также в промышленном производстве, их охотно принимают на работу предприятия. -0-