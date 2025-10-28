На Украине сотрудники Госспецсвязи присвоили свыше $2 млн на закупках БПЛА

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении коррупционной схемы при закупке беспилотников. По данным НАБУ, два сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации присвоили свыше 2 миллионов долларов.
Как следует из сообщения НАБУ в Telegram, в 2023 году после изменений в госбюджет Госспецсвязи выделили 30 млрд гривен (около 713 млн долларов) на закупку БПЛА. Один из руководителей департаментов ведомства разработал схему по хищению части этих средств.
По версии следствия, подозреваемый организовал закупки дронов у заранее отобранных компаний по завышенным ценам. Для создания видимости конкуренции на тендерах использовались подконтрольные фирмы. В период с мая по сентябрь 2023 года было приобретено 400 дронов DJI Mavic 3 и 1 300 аппаратов Autel Evo Max 4T, стоимость которых превышала рыночную на 70−90%.
Общий ущерб государству составил более 90 млн гривен (свыше 2 млн долларов), сообщает НАБУ. Похищенные средства, по данным следователей, были выведены на счета подконтрольных компаний, в том числе за границей.
В результате оперативных действий НАБУ наложило арест на более 4 млн долларов на иностранных счетах и 17 млн гривен (около 404 тыс. долларов) на территории Украины.
Двум чиновникам Госспецсвязи и двум представителям частных фирм предъявлено обвинение в растрате государственных средств в особо крупных размерах.
