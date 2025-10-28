Ушла из дома и исчезла: 26-летнюю девушку не могут отыскать уже больше недели

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 20 октября, она ушла из дома в селе Курорта в Гафурийском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 169 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одета в черную футболку с принтом, черные штаны с зелено-оранжевыми вставками и розовые кроксы.