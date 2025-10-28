Ушла из дома и исчезла: 26-летнюю девушку не могут отыскать уже больше недели

Уже больше недели идут поиски пропавшей 26-летней Марии Чашниковой из Башкирии. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с 20 октября, она ушла из дома в селе Курорта в Гафурийском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 169 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одета в черную футболку с принтом, черные штаны с зелено-оранжевыми вставками и розовые кроксы.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
