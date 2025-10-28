Школьники в Костромской области узнали о перспективных профессиях

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» состоялся в Костромской области. Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.
Будущие абитуриенты и их родители посетили четыре колледжа, входящих в образовательно-производственные кластеры «Педагогика» и «Транспортная отрасль». Для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии по учебным заведениям и предприятиям — партнерам проекта, встречи с преподавателями и мастерами производственного обучения. Особый интерес у школьников вызвали практические мастер-классы, где они могли почувствовать атмосферу будущих профессий.
«“Профессионалитет” — это важный шаг в модернизации системы среднего профессионального образования. Проект укрепляет связь между учебными заведениями и работодателями, что обеспечивает выпускникам уверенный старт в профессии», — прокомментировали в департаменте.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.