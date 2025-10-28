Михайлов назвал удар по элитному спецназу ГУР в Миргороде сигналом Киеву

«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили. Соответственно, это сигнал для Киева, что российские разведчики работают на все 100% — все видят и все знают», — подчеркнул Михайлов.