Михайлов назвал удар по элитному спецназу ГУР в Миргороде сигналом Киеву

Удар по украинскому спецназу в районе Миргорода в Полтавской области является сигналом Киеву, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, пророссийское подполье сообщило, что в Полтавской области ночью с 27 на 28 октября был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.
В ежедневной сводке о ходе СВО Минобороны РФ сообщило, что за сутки были нанесены удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ.
«Это ощутимый удар для Украины, потому что этот спецназ был очень сильно разрекламирован, в его подготовку вложили большие деньги, а теперь его практически распылили. Соответственно, это сигнал для Киева, что российские разведчики работают на все 100% — все видят и все знают», — подчеркнул Михайлов.
Военный эксперт добавил, что украинский спецназ активно готовил диверсии против России.
