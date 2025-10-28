Врач Гузман рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

Гранатовый сок не может служить основным источником железа из-за низкого содержания и плохой усвояемости этого элемента. Такое пояснение «Газете.Ru» дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Она уточнила, что в одном стакане сока объемом 200 миллилитров содержится всего 0,5−0,7 миллиграмма железа, что покрывает лишь 3−5 процентов от суточной потребности взрослого человека.
Эксперт отметила, что железо в гранате представлено в негемовой форме, которая усваивается организмом значительно хуже, чем из продуктов животного происхождения. Хотя витамин С в составе граната улучшает усвоение, общее количество минерала остается недостаточным.
По словам Гузман, при железодефицитной анемии гранатовый сок может быть лишь дополнением к рациону, но не заменяет медикаментозное лечение.
Ранее врач Андрей Продеус заявил, что организму не хватает железа при заедах в уголках рта.