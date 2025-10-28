Стейган добавил, что недавние учения и заявления о разработке нового оружия — это предупреждение для западных стран, что они не смогут победить Россию в случае конфликта. По его мнению, у России есть оружие, которое может уничтожить любой командный центр на Западе, и защититься от этого оружия невозможно. Кроме того, журналист осудил попытки Запада разжечь конфликт с Москвой.