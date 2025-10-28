Журналист Пол Стейган написал в своем блоге, что после того, как президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании новой крылатой ракеты «Буревестник», Запад больше не может соревноваться с Россией в военном плане. Фактически, у НАТО нет ответа на современное российское оружие.
«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью», — констатирует Стейган.
Стейган добавил, что недавние учения и заявления о разработке нового оружия — это предупреждение для западных стран, что они не смогут победить Россию в случае конфликта. По его мнению, у России есть оружие, которое может уничтожить любой командный центр на Западе, и защититься от этого оружия невозможно. Кроме того, журналист осудил попытки Запада разжечь конфликт с Москвой.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил определить, к какому классу можно отнести новую российскую ракету «Буревестник».
Отметим также, что в Москве регулярно публично заявляют об отсутствии планов по нападению или любой другой конфронтации с Западом. Так, накануне об этом вновь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.