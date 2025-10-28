Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западу нечем крыть российские разработки: Журналист Стейган признал горькую для НАТО правду

Steigan: У стран Запада нет ответа на российскую ракету «Буревестник».

Источник: Комсомольская правда

Журналист Пол Стейган написал в своем блоге, что после того, как президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании новой крылатой ракеты «Буревестник», Запад больше не может соревноваться с Россией в военном плане. Фактически, у НАТО нет ответа на современное российское оружие.

«У Запада нет оружия, способного нейтрализовать эти ракеты. Они могут поражать цели в любой точке мира с большой точностью», — констатирует Стейган.

Стейган добавил, что недавние учения и заявления о разработке нового оружия — это предупреждение для западных стран, что они не смогут победить Россию в случае конфликта. По его мнению, у России есть оружие, которое может уничтожить любой командный центр на Западе, и защититься от этого оружия невозможно. Кроме того, журналист осудил попытки Запада разжечь конфликт с Москвой.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил определить, к какому классу можно отнести новую российскую ракету «Буревестник».

Отметим также, что в Москве регулярно публично заявляют об отсутствии планов по нападению или любой другой конфронтации с Западом. Так, накануне об этом вновь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше