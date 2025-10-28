663 млн рублей выделят Ростовской области на оснащение центра беспилотных систем

Ростовская область получит федеральную субсидию на оснащение Научно-производственного центра беспилотных авиасистем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Федеральная поддержка в 663 млн рублей будет направлена в 2026 году на оснащение центра современным технологическим оборудованием. Доля областного бюджета — 13,5 млн рублей, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Деньги поступят в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Инвестиции позволят наращивать производство, улучшать разработки и создавать новые комплексы. Созданный в 2024 году научно-производственный центр уже объединил 15 резидентов.
На сегодняшний день Ростовская область входит в топ-10 регионов страны по числу производителей БАС и их компонентов, а доля области в общем количестве профильных компаний составляет 4%.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.