Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

663 млн рублей выделят Ростовской области на оснащение центра беспилотных систем

Ростовская область получит федеральную субсидию на развитие производства беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область получит федеральную субсидию на оснащение Научно-производственного центра беспилотных авиасистем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Федеральная поддержка в 663 млн рублей будет направлена в 2026 году на оснащение центра современным технологическим оборудованием. Доля областного бюджета — 13,5 млн рублей, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Деньги поступят в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Инвестиции позволят наращивать производство, улучшать разработки и создавать новые комплексы. Созданный в 2024 году научно-производственный центр уже объединил 15 резидентов.

На сегодняшний день Ростовская область входит в топ-10 регионов страны по числу производителей БАС и их компонентов, а доля области в общем количестве профильных компаний составляет 4%.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше