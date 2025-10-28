Исаченко на открытии «Золотого шлягера»: это бренд не только региона, но и всей Беларуси

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. «Золотой шлягер» — это бренд не только региона, но и всей Беларуси. Таким мнением с журналистами во время торжественного открытия международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве поделился председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко: фестиваль «Золотой шлягер — 2025» набирает мощь и расширяет круг преданных поклонников.
Анатолий Исаченко напомнил, что 30 лет назад Александр Лукашенко поддержал идею проводить фестиваль на могилевской земле. И все эти годы он продолжает радовать зрителей, слушателей и артистов своей уникальной атмосферой. Фестиваль снискал славу, уважение и почет у многих поколений. «Потому что идея была в том, чтобы воплотить и соединить в себе разные эпохи. И сегодня на концерты фестиваля приходят разные поколения и чувствуют себя одинаково комфортно», — сказал Председатель Могилевского облисполкома.
Музыкальная магия. Министр культуры рассказал о секрете популярности «Золотого шлягера».
За время существования этого масштабного культурного события, на сцену фестиваля поднимались многие именитые артисты, его посетили представители более 25 стран.
«Фестиваль — это не только концерт с участием звезд, он шире и больше. Это творческие встречи и вечера, выставки, кинопоказы. Это всеобъемлющее мероприятие, которое объединяет людей. Наверное, поэтому он и шагает целых 30 лет и будет развиваться дальше. Мы приветствуем его на Могилевщине каждый год, ведь “Золотой шлягер” уже бренд не только Могилевской области, но и всей Беларуси», — сказал глава региона.
Он поздравил всех с праздником творчества и отличного настроения: «Каждый из нас на фестивале находит то, что ему нужно. Хочется пожелать хорошего настроения всем, кто сидит в зале и выходит на сцену. Артистам желаю благодарной публики — чтобы зритель всегда встречал с неподдельным интересом, а также чтобы их музыка завоевывала сердца разных поколений».
Продолжился праздник большим творческим концертом. Любимые и знакомые хиты публика с удовольствием подхватывала, создавай удивительную атмосферу единства и хорошего настроения. -0-
Фото Олега Фойницкого.