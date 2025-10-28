Исаченко на открытии «Золотого шлягера»: это бренд не только региона, но и всей Беларуси

«Фестиваль — это не только концерт с участием звезд, он шире и больше. Это творческие встречи и вечера, выставки, кинопоказы. Это всеобъемлющее мероприятие, которое объединяет людей. Наверное, поэтому он и шагает целых 30 лет и будет развиваться дальше. Мы приветствуем его на Могилевщине каждый год, ведь “Золотой шлягер” уже бренд не только Могилевской области, но и всей Беларуси», — сказал глава региона.