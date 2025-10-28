Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исаченко на открытии «Золотого шлягера»: это бренд не только региона, но и всей Беларуси

Анатолий Исаченко напомнил, что 30 лет назад Александр Лукашенко поддержал идею проводить фестиваль на могилевской земле. И все эти годы он продолжает радовать зрителей, слушателей и артистов своей уникальной атмосферой. Фестиваль снискал славу, уважение и почет у многих поколений.

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. «Золотой шлягер» — это бренд не только региона, но и всей Беларуси. Таким мнением с журналистами во время торжественного открытия международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве поделился председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: фестиваль «Золотой шлягер — 2025» набирает мощь и расширяет круг преданных поклонников.

Анатолий Исаченко напомнил, что 30 лет назад Александр Лукашенко поддержал идею проводить фестиваль на могилевской земле. И все эти годы он продолжает радовать зрителей, слушателей и артистов своей уникальной атмосферой. Фестиваль снискал славу, уважение и почет у многих поколений. «Потому что идея была в том, чтобы воплотить и соединить в себе разные эпохи. И сегодня на концерты фестиваля приходят разные поколения и чувствуют себя одинаково комфортно», — сказал Председатель Могилевского облисполкома.

Музыкальная магия. Министр культуры рассказал о секрете популярности «Золотого шлягера».

За время существования этого масштабного культурного события, на сцену фестиваля поднимались многие именитые артисты, его посетили представители более 25 стран.

«Фестиваль — это не только концерт с участием звезд, он шире и больше. Это творческие встречи и вечера, выставки, кинопоказы. Это всеобъемлющее мероприятие, которое объединяет людей. Наверное, поэтому он и шагает целых 30 лет и будет развиваться дальше. Мы приветствуем его на Могилевщине каждый год, ведь “Золотой шлягер” уже бренд не только Могилевской области, но и всей Беларуси», — сказал глава региона.

Он поздравил всех с праздником творчества и отличного настроения: «Каждый из нас на фестивале находит то, что ему нужно. Хочется пожелать хорошего настроения всем, кто сидит в зале и выходит на сцену. Артистам желаю благодарной публики — чтобы зритель всегда встречал с неподдельным интересом, а также чтобы их музыка завоевывала сердца разных поколений».

Продолжился праздник большим творческим концертом. Любимые и знакомые хиты публика с удовольствием подхватывала, создавай удивительную атмосферу единства и хорошего настроения. -0-

Фото Олега Фойницкого.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше