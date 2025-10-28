Олег Николаев: Чувашия чтит память строителей оборонительных рубежей

Торжественные мероприятия в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, прошедшие в этом году в рамках II Республиканской акции «КультураVПобеде», охватили учебные заведения, организации и предприятия по всей республике.
Глава Чувашии Олег Николаев в своем обращении подчеркнул глубокую значимость этого дня: «Сегодня особенный день памяти. Мы вспоминаем тех, кто в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, не щадя себя, создавал жизненно важные оборонительные линии — Сурский и Казанский рубежи». Он отметил, что эти люди являются примером стойкости и мужества, а долг современных поколений — сохранять и передавать память об их подвиге потомкам.
Центральной площадкой торжественных событий стал Дворец культуры «Тракторостроителей», где состоялся концерт в честь подвига строителей. Среди почетных гостей были жители республики, вносящие вклад в дело Победы, участники специальной военной операции и их семьи, а также волонтеры. К собравшимся обратилась председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева, которая провела историческую параллель между подвигом прошлого и настоящим. «Удивительно, но эта черта сохранилась в наших людях и сегодня: волонтёры, не жалея сил, шьют вещи, плетут сети, делают свечи — вкладывают в каждое дело душу. Эта любовь, эта вера доходят до наших бойцов и помогают им знать: победа будет за нами!», — сказала она.
Особую роль в организации этой поддержки играют сельские Дома культуры, на базе которых действует 215 пунктов сбора гуманитарной помощи. Добровольцы координируют сбор необходимых вещей, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. С начала года в зону СВО было отправлено тонны грузов, а в волонтерской деятельности приняли участие более 22 тысяч человек. Всего за девять месяцев было проведено 4 938 мероприятий в поддержку участников специальной военной операции и их семей.
От имени Главы Чувашии Олега Николаева министр культуры Светлана Каликова вручила благодарственные письма самым активным волонтерам и представителям предприятий. «Глава республики Олег Николаев выразил глубокую благодарность всем, кто участвует в поддержке армии, подчеркнув, что их вклад в будущую Победу неоценим», — отметила министр.
Завершился день памяти митингом-реквиемом на Мемориале «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе, где сотни человек возложили цветы к Вечному огню и почтили память героев минутой молчания.