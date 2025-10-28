Олег Николаев: Чувашия чтит память строителей оборонительных рубежей

Центральной площадкой торжественных событий стал Дворец культуры «Тракторостроителей», где состоялся концерт в честь подвига строителей. Среди почетных гостей были жители республики, вносящие вклад в дело Победы, участники специальной военной операции и их семьи, а также волонтеры. К собравшимся обратилась председатель «Союза женщин Чувашии» Наталья Николаева, которая провела историческую параллель между подвигом прошлого и настоящим. «Удивительно, но эта черта сохранилась в наших людях и сегодня: волонтёры, не жалея сил, шьют вещи, плетут сети, делают свечи — вкладывают в каждое дело душу. Эта любовь, эта вера доходят до наших бойцов и помогают им знать: победа будет за нами!», — сказала она.