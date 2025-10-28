Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вратарь ЦСКА рассказал о победе команды над «Амуром»

Вратарь Гамзин: Я готов играть в каждой игре, но надо доказывать, что ты достоин.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб ЦСКА одержал четвертую победу подряд, обыграв «Амур» со счетом 2:1. Молодой вратарь «армейцев» Дмитрий Гамзин поделился впечатлениями о своей игре. Об этом пишет mk.ru.

— Я готов играть в каждой игре, но все равно надо всегда доказывать, что ты достоин этой позиции каждый матч в таком клубе, как ЦСКА, — сказал Гамзин.

Вратарь отметил, что пропущенную шайбу мог предотвратить, если бы он сыграл чуть аккуратнее: выкатился слишком далеко и потерял баланс. Однако он подчеркнул, что главное — победа команды, а не «сухарь» для вратаря.

Дмитрий Гамзин также рассказал о подготовке к матчу и анализе соперника. По его словам, команда изучала особенности атак «Амура», и ему удалось отразить большинство опасных моментов.

— Потихоньку набираем и смотрим, что будет дальше. Победная серия сказывается на настроении команды, — заключил хоккеист.