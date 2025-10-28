Терапевт Тен рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму

Врач отметила, что сочетание майонеза, мяса и лука гарантированно вызывает обострение этих заболеваний. Для диабетиков опасность представляет комбинация белого лаваша и картофеля фри, провоцирующая резкий скачок уровня глюкозы в крови. Тен также предупредила, что избыток насыщенных жиров усугубляет течение атеросклероза, а большое количество скрытой соли может привести к повышению артериального давления.