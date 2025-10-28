Терапевт Тен рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму

Употребление шаурмы может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Такое предупреждение в беседе с NEWS.ru сделала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
Она пояснила, что это блюдо представляет особый риск для пациентов с гастритом, панкреатитом и холециститом из-за своего острого и жирного состава.
Врач отметила, что сочетание майонеза, мяса и лука гарантированно вызывает обострение этих заболеваний. Для диабетиков опасность представляет комбинация белого лаваша и картофеля фри, провоцирующая резкий скачок уровня глюкозы в крови. Тен также предупредила, что избыток насыщенных жиров усугубляет течение атеросклероза, а большое количество скрытой соли может привести к повышению артериального давления.
Особую осторожность следует проявлять людям с избыточным весом, поскольку калорийность одной порции шаурмы может достигать 900 килокалорий, что составляет почти половину суточной нормы для худеющего человека.
Ранее диетолог Алена Парецкая рассказала, какие роллы можно есть на ужин без вреда для фигуры.