Швеция может не успеть поставить Киеву самолёты Gripen E

Производство истребителей может затянуться из-за задержек с поставками двигателей.

Источник: Аргументы и факты

Швеция, скорее всего, не сможет вовремя передать Украине 100−150 истребителей Gripen E из-за серьёзных задержек в поставках американских двигателей F414, производимых компанией General Electric Aerospace. Об этом сообщает украинский портал Defense Express.

Двигатель F414 — ключевой компонент Gripen E, но его репутация General Electric Aerospace, по данным издания, «была подпорчена» из-за многолетних срывов поставок. Эти проблемы уже привели к значительному отставанию в производстве самолётов для других заказчиков.

«Аналогичная ситуация может возникнуть и с потенциальным контрактом на Gripen E для Киева. Учитывая масштаб заказа, потребуется наращивать производство, а значит, и спрос на комплектующие, что может вызвать дополнительные задержки», — отмечается в материале.

Подчеркивается, что шведские истребители сильно зависят от импортных компонентов из нескольких стран, а альтернативы американскому двигателю F414 у Стокгольма на данный момент нет. Именно этот фактор способен серьёзно затормозить выполнение возможного контракта с Украиной.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хочет получить от Запада 250 самолётов.