Швеция может не успеть поставить Киеву самолёты Gripen E

«Аналогичная ситуация может возникнуть и с потенциальным контрактом на Gripen E для Киева. Учитывая масштаб заказа, потребуется наращивать производство, а значит, и спрос на комплектующие, что может вызвать дополнительные задержки», — отмечается в материале.