Рыбоводческое предприятие в Карелии оптимизирует работу

«Внедрение инструментов бережливого производства — сокращение времени, которое уходит на каждый из бизнес-процессов, и улучшение планирования — позитивно отразится на эффективности нашего малькового завода в Кондопоге. Помимо этого, мы ожидаем, что это создаст условия для профессионального роста сотрудников», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Лимаренко.