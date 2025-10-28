Рыбоводческое предприятие в Карелии оптимизирует работу

Первым предприятием рыбоводческой отрасли Карелии, присоединившимся к федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», стала компания «ИНАРКТИКА Северо-Запад». Благодаря этому на заводе внедрят бережливые технологии и оптимизируют работу, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
«Внедрение инструментов бережливого производства — сокращение времени, которое уходит на каждый из бизнес-процессов, и улучшение планирования — позитивно отразится на эффективности нашего малькового завода в Кондопоге. Помимо этого, мы ожидаем, что это создаст условия для профессионального роста сотрудников», — отметил генеральный директор предприятия Сергей Лимаренко.
Уточним, что данная компания занимается выращиванием форели в Сегозере. А в 2024 году в Кондопоге был запущен крупнейший в России завод по разведению мальков лососевых рыб.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.