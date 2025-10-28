В США предрекли поражение американцев в войне с КНР

О Брайен отмечает, что в настоящее время армия Соединенных Штатов обладает большей силой, однако из-за снижения производственных мощностей США с трудом смогут восполнить даже небольшую часть потерь, в то время как КНР способна в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства оружия и техники.