В США предрекли поражение американцев в войне с КНР

Вооруженные силы США проиграют в затяжной войне с Китаем из-за слабого потенциала американской военной промышленности, заявил профессор Филлипс О Брайен в статье для The Atlantic.
«США должны готовить свои ВС к натиску китайских дронов и конфликту, который может затянуться на годы. В противном случае они могут выиграть первые сражения, но, вероятно, проиграют долгую войну», — считает эксперт.
О Брайен отмечает, что в настоящее время армия Соединенных Штатов обладает большей силой, однако из-за снижения производственных мощностей США с трудом смогут восполнить даже небольшую часть потерь, в то время как КНР способна в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства оружия и техники.
Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.