Эксперт Фоменко: дешевые пельмени делают из суррогатов и сои

Дешевые пельмени могут представлять опасность для здоровья из-за некачественного состава. Такое предупреждение «Газете.ru» сделала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.
Она отметила, что эта продукция часто содержит патогенные микроорганизмы и не соответствует стандартам по массовой доле фарша.
Эксперт пояснила, что производители дешевых пельменей используют мясные суррогаты, низкокачественные обрезки, большое количество сои и крахмала. Употребление такой продукции может привести к отравлениям, аллергическим реакциям и проблемам с желудочно-кишечным трактом, сердцем и почками.
Фоменко рекомендовала потребителям внимательно изучать состав и выбирать пельмени, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ.
Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму.