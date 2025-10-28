Эксперт Фоменко: дешевые пельмени делают из суррогатов и сои

Эксперт пояснила, что производители дешевых пельменей используют мясные суррогаты, низкокачественные обрезки, большое количество сои и крахмала. Употребление такой продукции может привести к отравлениям, аллергическим реакциям и проблемам с желудочно-кишечным трактом, сердцем и почками.