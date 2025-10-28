Ричмонд
Эксперт Фоменко: дешевые пельмени делают из суррогатов и сои

Употребление дешевых пельменей может привести к отравлениям и аллергическим реакциям.

Источник: Аргументы и факты

Дешевые пельмени могут представлять опасность для здоровья из-за некачественного состава. Такое предупреждение «Газете.ru» сделала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Она отметила, что эта продукция часто содержит патогенные микроорганизмы и не соответствует стандартам по массовой доле фарша.

Эксперт пояснила, что производители дешевых пельменей используют мясные суррогаты, низкокачественные обрезки, большое количество сои и крахмала. Употребление такой продукции может привести к отравлениям, аллергическим реакциям и проблемам с желудочно-кишечным трактом, сердцем и почками.

Фоменко рекомендовала потребителям внимательно изучать состав и выбирать пельмени, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ.

Ранее терапевт Зарема Тен рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть шаурму.