Эксперт Анфиногенов посоветовал заранее купить некоторые продукты к Новому году

Перед Новым годом цены в магазинах начинают ощутимо расти, поэтому некоторые продукты, в том числе консервы, заправки для салатов, маринованные огурцы и красную икру, более выгодно покупать заблаговременно. Об этом рассказал независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
По словам специалиста, заранее также стоит затариться крупами для салатов и гарниров, конфетами, компонентами для десертов, в том числе сгущенкой и мукой, а также сладкими напитками. Он отметил, что в то же время не стоит торопиться с покупной спиртного, так как обычно сезонное подорожание на нем никак не сказывается.
— В конце октября можно приобрести замороженную птицу, которая будет дожидаться Нового года в морозилке, консервы, например зеленый горошек, грибы, оливки, маслины или кукурузу, — передает слова Анфиногенова телеканал 360.ru.
По данным Росстата, за последний месяц в России подорожали курица, яйца, овощи. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем это связано, и узнала, как изменятся цены на продукты в ближайшие месяцы.
В сентябре 2025 года в России снизилась стоимость красной икры. Это произошло впервые с конца 2024 года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, с чем связаны колебания цены на красную икру и когда ожидается очередной рост.