Эксперт Анфиногенов посоветовал заранее купить некоторые продукты к Новому году

По словам специалиста, заранее также стоит затариться крупами для салатов и гарниров, конфетами, компонентами для десертов, в том числе сгущенкой и мукой, а также сладкими напитками. Он отметил, что в то же время не стоит торопиться с покупной спиртного, так как обычно сезонное подорожание на нем никак не сказывается.