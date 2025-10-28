Звезда Marvel Крис Эванс впервые стал отцом

Известный по роли Капитана Америки голливудский актер Крис Эванс впервые стал отцом. Его супруга, португальская актриса Алба Баптист во вторник, 28 октября, родила девочку, ее назвали Альма Грейс.
Согласно свидетельству о рождении, пара дала ребенку обе свои фамилии.
За последние несколько месяцев Эванс посетил ряд премьерных показов фильмов и мероприятий, в то время как его жена не появлялась на публике. В июле появились первые слухи о пополнении в семье, когда тесть Эванса, Луис Баптист, написал в соцсетях комментарий, который намекал на беременность его дочери.
В ноябре 2024 года актер подтвердил изданию Access Hollywood, что он хотел бы стать отцом, передает Daily Mail.
В марте прошлого года стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Папарацци заметили его вместе с супругой Сьюки Уотерхаус, прогуливающимися по парку Лос-Анджелеса с коляской.
В 2024 году голливудская актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У супругов родился сын, его назвали Кардиналом. Пара держала в тайне новость и только спустя время решила поделиться ею.