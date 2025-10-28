Звезда Marvel Крис Эванс впервые стал отцом

За последние несколько месяцев Эванс посетил ряд премьерных показов фильмов и мероприятий, в то время как его жена не появлялась на публике. В июле появились первые слухи о пополнении в семье, когда тесть Эванса, Луис Баптист, написал в соцсетях комментарий, который намекал на беременность его дочери.