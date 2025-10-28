Более 300 единиц транспорта поступило в медучреждения на Ставрополье

Лечебные учреждения в Ставропольском крае получили 320 новых единиц санитарного автотранспорта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Новый транспорт распределили в первую очередь между врачебными амбулаториями и фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в отдаленных населенных пунктах. Автомобили будут использовать для сопровождения пациентов в лечебные учреждения и осуществления выездов к нуждающимся на дом.
«В этом году мы заменили 194 автомобиля и приобрели 126 единиц санитарного автотранспорта. Обновления коснулись 27 медицинских организаций», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.