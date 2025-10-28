Депутат Госдумы призвал построить в Уфе метро

Заместитель председателя комитета Государственной Думы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением возобновить государственную программу строительства метрополитенов в городах-миллионниках, включая Уфу.
В письме, опубликованном на официальных каналах депутата, отмечается, что из 16 российских городов с населением свыше миллиона человек метрополитеном обладают только семь. Уфа, наряду с Челябинском, Омском, Красноярском, Воронежем, Ростовом-на-Дону, Пермью и Краснодаром, остается без системы внеуличного рельсового транспорта.
Особое внимание в обращении уделяется транспортным проблемам уфимской агломерации. Согласно аналитическим данным, Уфа стабильно входит в число городов с наибольшей интенсивностью уличного трафика, разделяя лидерские позиции с Самарой, Красноярском и Воронежем. Отсутствие метрополитена провоцирует рост использования личного транспорта, что приводит к увеличению выбросов загрязняющих веществ и ухудшению экологической ситуации.
Аксененко подчеркивает, что автотранспорт является источником 70−90% загрязнений воздуха в городах, а показатели по выбросам угарного газа, оксидов азота и взвешенных частиц в крупных городах часто превышают санитарно-гигиенические нормы.
Депутат просит правительство рассмотреть вопрос о разработке федеральной целевой программы строительства метрополитенов, которая позволила бы разгрузить улично-дорожную сеть городов-миллионников и улучшить качество городской среды.
