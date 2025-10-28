В Минске изменится движение некоторых маршрутов общественного транспорта в ночь на 29 октября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 21.00 28 октября до 5.30 29 октября в связи с выполнением дорожных работ на ул. Свердлова изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в «Минсктранс».