Минтруда: в Беларуси работают 32 тыс. трудовых мигрантов

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Около 32 тысяч трудовых мигрантов работают в настоящее время в Беларуси, заявила первый замминистра труда и социальной защиты республики Татьяна Астрейко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает РИА Новости.
По ее словам, экономика страны активно развивается, ежегодно создаются более 60 тысяч новых рабочих мест. А иностранцев в Беларусь привлекает рост зарплаты, возможность обучения на производстве и толерантное отношение.
«Сегодня в нашей стране работает порядка 32 тысяч трудовых мигрантов. И это в полтора раза больше, чем годом ранее», — сказала Астрейко.
Представитель министерстве подчеркнула, что в среднем их доля в структуре занятости составляет менее 1%.
Астрейко уточнила, что 70% иностранных трудовых мигрантов заняты в рабочих профессиях, но больше всего они востребованы в сфере транспорта, индустрии гостеприимства и торговле.
Первый замминистра отметила, что иностранцы хорошо себя зарекомендовали на производствах, а предприятия промышленности с охотой принимают их на работу.
По словам Астрейко, в Беларуси целенаправленно содействуют языковой и культурной адаптации мигрантов, чтобы сформировать у них лояльность к стране и создать основу для устойчивых социальных связей, а не изолированных анклавов.