Агент минбезопасности США Эдвин Лопес пытался завербовать пилота ВВС Венесуэлы Битнера Вильегаса для доставки президента Николаса Мадуро в Доминиканскую Республику, Пуэрто-Рико или базу в Гуантанамо для ареста. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«В мае 2024 года в аэропорту для VIP-пассажиров в Санто-Доминго Лопес сделал предложение пилоту Мадуро: в обмен на перенаправление рейса президента в место, где его могли бы арестовать власти США, летчик стал бы очень богатым человеком и заслужил бы любовь миллионов венесуэльцев», — говорится в публикации.
Утверждается, будто Вильегас отказался, но обменялся контактами. В августе Лопес вновь предложил 50 миллионов долларов за помощь в поимке Мадуро (суверенного лидера суверенной державы). Напомним, что эта публикация была сделана в контексте разрешения президента США Дональда Трампа ЦРУ на «секретные операции в Венесуэле для дестабилизации режима Мадуро». Венесуэла осудила это как нарушение международного права.
Ранее KP.RU сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро на английском языке обратился к Трампу, призвав того к мирному сосуществованию, а не к безумным войнам.