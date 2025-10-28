Песню шансонье Мафика признали экстремистским материалом

Министерство юстиции России добавило в список экстремистских материалов композицию шансонье Мафика (Денис Малыгин). Об этом сообщает на сайте ведомства.
В реестр попала песня «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* длительностью 3 минуты 54 секунды. Туда включили и сам трек, и его текст, доступные в интернете.
Ранее городской суд Санкт-Петербурга признал экстремистской песню группы «Порнофильмы» «Выключите гимн»*. Композиция находится в свободном доступе в сети. Эксперты изучили её и установили наличие лингвистических и психологических признаков, которые расценили как призывы к агрессии, насилию и преступлениям.
Мотивами для принятия такого решения стала политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть, в том числе к органам власти и их сотрудникам. Такие выводы содержались в административном иске.
* — Материалы на территории РФ признаны экстремистскими.