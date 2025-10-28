Гонщик из Ижевска завоевал Кубок России по ралли

Спортсмен из Ижевска Удмуртской Республики Леонид Рогозин стал обладателем Кубка России по ралли, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона. Участие атлетов в состязаниях различного уровня отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Сезон 2025 года для ижевского гонщика выдался блестящим: из десяти этапов Кубка России шесть он завершил победой, а на остальных четырех занимал второе место. Судьба титула решалась в Пскове на финальном этапе соревнований «Татнефть Ралли Псков».
На состязаниях экипаж Леонида Рогозина и его штурмана Виктора Позерна из Санкт-Петербурга финишировал вторым, что обеспечило им итоговую победу в общем зачете Кубка России. Благодаря этому результату Рогозин также выполнил норматив на звание мастера спорта России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.