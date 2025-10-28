Двухмесячный карантин по бешенству в башкирском селе подошел к концу

В Иглинском районе Башкирии спустя два месяца сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Этим летом, 28 августа, территории личного хозяйства в селе Ауструм выявили очаг бешенства. На территории запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы провели вакцинацию животных.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.