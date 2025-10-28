Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухмесячный карантин по бешенству в башкирском селе подошел к концу

В Башкирии сняли карантин по бешенству в селе Ауструм.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии спустя два месяца сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим летом, 28 августа, территории личного хозяйства в селе Ауструм выявили очаг бешенства. На территории запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы провели вакцинацию животных.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.