«Абсурд»: Небензя обрушился с критикой на представителей США в ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя обрушился с критикой на представителей США в организации. Он назвал абсурдным то, что Куба до сих пор находится в списке стран-спонсоров терроризма у Штатов. Свое мнение представитель от РФ в ООН высказал во время заседания.