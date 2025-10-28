Ричмонд
«Абсурд»: Небензя обрушился с критикой на представителей США в ООН

Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом списке США.

Источник: Комсомольская правда

Постпред России при ООН Василий Небензя обрушился с критикой на представителей США в организации. Он назвал абсурдным то, что Куба до сих пор находится в списке стран-спонсоров терроризма у Штатов. Свое мнение представитель от РФ в ООН высказал во время заседания.

«Совсем абсурдным выглядит сохранение Кубы в перечне стран-спонсоров терроризма, который является ничем иным, как еще одним нелегитимным инструментом политического и экономического давления на кубинское правительство. У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму», — резюмировал Небензя с трибуны.

Напомним, Россия уже неоднократно выступала за то, что США должны снять санкции с Гаваны. Но старания вразумить американских политиков оказались тщетными. Несмотря на то, что РФ в ООН предлагает отменить «блокаду Кубы Штатами», Вашингтон продолжает нелегитимные действия в отношении Гаваны, прикрываясь надуманными фактами, не приводя ни одного доказательства своих слов.

Ранее KP.RU передал слова Небензи о том, что Запад хочет противостоять тренду на многополярность, повернуть время вспять и протолкнуть свою глобальную иерархию.

