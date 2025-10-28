В Челябинске прошел форум для преподавателей в сфере искусств

Мероприятие прошло 25−26 октября на площадках отеля Radisson Blu и досугового центра «Территория искусства и спорта». В течение двух дней педагоги участвовали в интенсивном обучении. Они в том числе посещали мастер-классы по актерскому делу, вокалу, современному и народному танцу, изобразительному искусству и сценической речи. Опытом с участниками поделились 20 авторитетных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Челябинска.