Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске прошел форум для преподавателей в сфере искусств

Для более чем 700 участников организовали интенсивное обучение, в том числе мастер-классы по актерскому делу, вокалу, танцам и сценической речи.

Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусств, собравший более 700 участников со всей Челябинской области, прошел в региональной столице в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.

Мероприятие прошло 25−26 октября на площадках отеля Radisson Blu и досугового центра «Территория искусства и спорта». В течение двух дней педагоги участвовали в интенсивном обучении. Они в том числе посещали мастер-классы по актерскому делу, вокалу, современному и народному танцу, изобразительному искусству и сценической речи. Опытом с участниками поделились 20 авторитетных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Челябинска.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.