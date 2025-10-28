В Челябинске прошел форум для преподавателей в сфере искусств

Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусств, собравший более 700 участников со всей Челябинской области, прошел в региональной столице в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Мероприятие прошло 25−26 октября на площадках отеля Radisson Blu и досугового центра «Территория искусства и спорта». В течение двух дней педагоги участвовали в интенсивном обучении. Они в том числе посещали мастер-классы по актерскому делу, вокалу, современному и народному танцу, изобразительному искусству и сценической речи. Опытом с участниками поделились 20 авторитетных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и Челябинска.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.