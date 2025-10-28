В Канаде обнаружили останки ранее неизвестного вида арктических носорогов

В прошлом ученые считали, что этот перешеек исчез примерно 56 млн лет назад, в начале кайнозойской эры, однако открытие Epiaceratherium itjilik и его связи с несколькими видами европейских носорогов указывает на то, что он просуществовал или повторно появился в начале миоценовой эры. Это существенно меняет картину эволюции жизни на Земле в последние несколько десятков миллионов лет, подытожили палеонтологи.