В Новосибирской области создадут 43 рабочих места для людей с инвалидностью

Более 40 новых оборудованных рабочих мест для людей с инвалидностью создадут в Новосибирской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Для работодателей, создающих рабочие места с учетом особенностей и потребностей сотрудников с инвалидностью, предусмотрена субсидия в размере 200 тысяч рублей за каждое обустроенное пространство. Получить финансирование могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. За счет этих средства можно оборудовать рабочие места для сотрудников с инвалидностью I и II групп, ветеранов боевых действий, в том числе получивших увечья.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.