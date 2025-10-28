В Новосибирской области создадут 43 рабочих места для людей с инвалидностью

Для работодателей, создающих рабочие места с учетом особенностей и потребностей сотрудников с инвалидностью, предусмотрена субсидия в размере 200 тысяч рублей за каждое обустроенное пространство. Получить финансирование могут коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. За счет этих средства можно оборудовать рабочие места для сотрудников с инвалидностью I и II групп, ветеранов боевых действий, в том числе получивших увечья.