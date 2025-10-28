В старинной усадьбе под Волковыском планируют открыть музей

28 октября, Волковысский район /Корр. БЕЛТА/. Усадьба в деревне Краски Волковысского района постепенно преображается и активно принимает гостей. Некоторые объекты откроются следующей весной, рассказал корреспонденту БЕЛТА владелец усадьбы в ходе выездного семинара «Ваўкавыск — уражанні ў падарунак».
Под звуки органа. Путешественникам предложат новый турмаршрут по Гродненской области.
По словам владельца усадьбы Вадима Селихова, пока усадьба открыта не полностью, многие услуги находятся в разработке. «Активно реставрируется замок, планируется сделать ресторан, номерной фонд, банкетный зал, организовать возможность проката туристических велосипедов. В парке тоже будет возможность развлечений: например, можно будет поиграть в шахматы», — поделился он.
Вскоре на базе усадьбы в Красках планируется открыть музей. В нем представят историю места и Волковысского района, покажут фотографии усадьбы до и после реставрации. «Музей будет открыт уже к весне, разработка остальных помещений займет примерно два-три года», — отметил владелец.
Вадим Селихов приобрел усадьбу в 2010 году. Тогда деревня Краски была умирающей. Теперь здесь во многих домах проведена реконструкция. «В выходной день к нам приезжает от 100 до 400 человек, — заметил он. — Усадьба уникальна своей тишиной. Люди сюда приезжают, селятся в дома, потому что здесь особая аура. Вечерами в усадьбе гости остаются наедине с собой, чувствуют природу и энергию прошлого».
Краски — небольшая деревушка, расположенная в Подоросском сельсовете. Здесь находится усадебный дом Сегеней, построенный в неоготическом стиле. Памятник архитектуры включается в туристические маршруты. Усадьба стала принимать гостей этим летом.
Фольварок не раз менял своих владельцев — с 1836 года Краски стали принадлежать роду Булгариных. Но уже в середине XIX века стал собственностью Сегеней, которые владели фольварком до 1939 года. Именно они и возвели к западу от деревни на левом берегу реки Зельвянки двухэтажный усадебный деревянный дом на высоком цоколе. К восточному торцу была добавлена высокая каменная башня, увенчанная флюгером с надписью года постройки. Так сформировался дворцово-парковый ансамбль, частично имитирующий готический замок в сельской глубинке.
Природа здешних мест живописная. Даже в наше время усадебный парк пейзажного типа, сохранившийся с позапрошлого века, может похвастаться десятками видов деревьев и кустарников. -0-
Фото Татьяны Матусевич.