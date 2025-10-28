В старинной усадьбе под Волковыском планируют открыть музей

Фольварок не раз менял своих владельцев — с 1836 года Краски стали принадлежать роду Булгариных. Но уже в середине XIX века стал собственностью Сегеней, которые владели фольварком до 1939 года. Именно они и возвели к западу от деревни на левом берегу реки Зельвянки двухэтажный усадебный деревянный дом на высоком цоколе. К восточному торцу была добавлена высокая каменная башня, увенчанная флюгером с надписью года постройки. Так сформировался дворцово-парковый ансамбль, частично имитирующий готический замок в сельской глубинке.