Как изменится климат и каково строение Земли. Какие ответы ищут белорусские полярники в Антарктиде?

В Антарктиду вскоре отправится уже 18-я Белорусская антарктическая экспедиция. Наша страна с 2006 года проводит научные исследования в Антарктиде, но впереди еще много нового и неизведанного. Полярники не только продолжат строить свою станцию, но и надеются заглянуть в неизученные уголки ледяного континента. О предстоящих исследованиях и нераскрытых загадках Антарктики — в материале БЕЛТА.
Уникальная природа и геологические условия — какие тайны скрывает Антарктика.
Экспедицию традиционно возглавил опытный белорусский полярник Алексей Гайдашов. У него есть два заместителя — по хозяйственной деятельности и по научным исследованиям. В состав экспедиции входят эксперты в разных научных областях, имеются также специалист по программному обеспечению спутниковой связи, врач-хирург, повар. Всего на ледяной континент в этот раз отправится 12 человек. Ожидается, что экспедиция продлится с ноября по апрель.
«Подобран очень профессиональный состав. Мы уверены, что эта экспедиция принесет новые знания, новый опыт, позволит и дальше развивать Белорусскую антарктическую станцию. Убежден, что все участники экспедиции с честью выполнят возложенные на них функции и мы с большой радостью будем вас встречать в 2026 году с новыми достижениями», — сказал председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник.
Полярникам предстоит продолжить исследования в районе горы Вечерняя, провести десятки научных экспериментов, выполнить тысячи научных измерений природных параметров. «Работы выполняются в рамках государственной программы. При обсуждении госпрограммы на следующую пятилетку мы дискутировали по ряду направлений, но что касается полярных исследований — их целесообразность ни у кого не вызывала сомнений», — подчеркнул глава Академии наук.
В ходе предыдущей экспедиции выполнено много работ по строительству станции, введены в эксплуатацию новые научные объекты, организованы комплексы наземного и спутникового мониторинга атмосферы и подстилающей поверхности в Антарктиде, проведены гидрохимические, биологические, экологические исследования наземных, морских и пресноводных экосистем, мониторинг озонового слоя, исследования изменений природной среды и климата Земли.
Новый сезон исследований. Белорусские полярники отправляются в Антарктиду.
18-й Белорусской антарктической экспедиции предстоит развить и дополнить полученные ранее результаты, выполнить работы по перспективным направлениям. «Следует расширить отбор природного материала, в том числе мхов, лишайников, изучить фотохимический и фармакологический потенциал представителей биофлоры Антарктики с применением различных технологий. Это имеет не только научную, но и практическую ценность. Мы должны понимать механизм, как же живые организмы выживают в тяжелых условиях Антарктики. Уверен, что эти знания будут востребованы и использованы в реальном секторе экономики. Хотелось бы получить и новые данные о геологических условиях в прибрежной зоне, на морском дне, о строении нашей Земли, расширить климатические исследования на станции, чтобы прогнозировать дальнейшие изменения климата», — обозначил задачи Владимир Караник.
Белорусы завершают строительство собственной станции в Антарктиде.
Директор Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси Владимир Рыжиков отметил, что предстоящая экспедиция знаковая — это завершающий этап пятилетнего цикла работ по исследованию полярных районов Земли.
«В первую очередь, это работа, связанная с изучением физики атмосферы — будут получены фундаментальные данные по ее аэрозольному составу, которые позволят прогнозировать изменение климата как в Южном полушарии, так и в Северном. Очень интересные работы связаны с биологически активными веществами, которые содержатся в живых организмах, обитающих на этом континенте. Проведен цикл микробиологических исследований. Есть задел для получения биологически активных препаратов, которые можно будет в перспективе использовать в фармацевтике», — обратил внимание Владимир Рыжиков.
А еще перед полярниками стоит задача довести до конца второй этап строительства Белорусской антарктической станции. 18-й экспедиции предстоит завершить цикл строительных работ по вводу в эксплуатацию новых объектов на станции. «Это в первую очередь новые очистные сооружения. У нас станция разрастается, и необходимо соблюдать требования протокола по охране окружающей среды. Очистные сооружения позволят минимизировать воздействие на континент от деятельности нашей станции», — сделал акцент директор центра.
На станции также появится новое транспортное средство, которое позволит расширить географию научных исследований, сконцентрироваться в движении вглубь континента, проводить исследования нетронутых участков Антарктиды. Это дальнемагистральный многофункциональный гусеничный вездеход.
Криология, геофизика, мониторинг озонового слоя. Какие наблюдения проведут белорусские полярники в Антарктиде.
Длительное время белорусские полярники проводили исследования в ограниченном географическом районе с открытыми выходами скальных пород, который хорошо был изучен еще в советские времена. «Наши ученые внесли вклад в изучение этого района, в описание различных природных явлений, форм биологической жизни, изучение атмосферных процессов. Но наука не может быть консервативной, она должна развиваться и продолжать двигаться вперед. Вижу дальнейшую перспективу развития науки в расширении географии исследований, освоении новых районов, прилегающих к территории нынешней деятельности Белорусской антарктической экспедиции. Именно для этих целей в составе генерального груза поступит дальнемагистральный многофункциональный гусеничный вездеход. Он оборудован современными системами безопасности, навигации, спутниковой связи. Это один из шагов для того, чтобы наша наука могла двигаться вперед и приносить результат», — подчеркнул руководитель экспедиции Алексей Гайдашов.
Не только имидж, но и практическая польза. Почему Беларуси так важно исследовать Антарктику?
«Присутствие на этом континенте — это важная миссия нашей страны. Беларусь присоединилась к договору об Антарктике. Это перспективная территория с точки зрения ресурсов и новых знаний, которые будут иметь и прикладное значение», — отметил Владимир Рыжиков.
Государств, имеющих собственную полярную инфраструктуру, не очень много. «И это, как правило, крупные государства. И в одном ряду с ними Беларусь. Некоторые страны с активно развивающимися экономиками проводят исследования в Антарктиде, но не имеют собственной инфраструктуры. И просятся к нам на станцию, чтобы у них была возможность провести те или иные исследования. Это важный имиджевый момент. И геополитические моменты тоже никто не исключал», — акцентировал Владимир Рыжиков.
В нынешнем нестабильном мире для Беларуси имеет большое значение, что участие в полярных исследованиях дает право высказывать свое мнение по вопросам, связанным с будущим Антарктиды.
