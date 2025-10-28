Как изменится климат и каково строение Земли. Какие ответы ищут белорусские полярники в Антарктиде?

Длительное время белорусские полярники проводили исследования в ограниченном географическом районе с открытыми выходами скальных пород, который хорошо был изучен еще в советские времена. «Наши ученые внесли вклад в изучение этого района, в описание различных природных явлений, форм биологической жизни, изучение атмосферных процессов. Но наука не может быть консервативной, она должна развиваться и продолжать двигаться вперед. Вижу дальнейшую перспективу развития науки в расширении географии исследований, освоении новых районов, прилегающих к территории нынешней деятельности Белорусской антарктической экспедиции. Именно для этих целей в составе генерального груза поступит дальнемагистральный многофункциональный гусеничный вездеход. Он оборудован современными системами безопасности, навигации, спутниковой связи. Это один из шагов для того, чтобы наша наука могла двигаться вперед и приносить результат», — подчеркнул руководитель экспедиции Алексей Гайдашов.