Будущие специалисты по туризму изучили работу крымского отеля

Будущие специалисты, учащиеся в Романовском колледже индустрии гостеприимства, познакомились с работой одного из крупнейших курортных комплексов страны — отелем «Мрия» в Республике Крым, сообщили в учебном заведении. Мероприятие для студентов третьих и четвертых курсов было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».
В программе посещения был винный парк курорта, где молодые люди увидели полный цикл создания вина — от сбора урожая до розлива в бутылки. Учащиеся познакомились с технологиями производства и тонкостями выдержки напитков в бочках.
Особый интерес вызвала практическая часть экскурсии, где будущие специалисты решали реальные рабочие задачи вместе с сотрудниками отеля. Такой формат позволил применить теоретические знания в условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.