Песню «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» запретили в России

Песня исполнителя в жанре шансон Дениса Малыгина, более известного как Мафик, «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» была включена в перечень экстремистских материалов Министерством юстиции России. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили на официальном сайте ведомства.