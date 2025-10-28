Песню «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» запретили в России

Песня исполнителя в жанре шансон Дениса Малыгина, более известного как Мафик, «Розы гибнут на газонах, а шпана — на красных зонах» была включена в перечень экстремистских материалов Министерством юстиции России. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили на официальном сайте ведомства.
Композиция «Повесица» за авторством певицы и композитора Земфиры Рамазановой* ранее была удалена из отечественных стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. Эта песня была выпущена в 2005 году на альбоме «Вендетта».
Песня «Выключите гимн» панк-рок-группы «Порнофильмы» из подмосковного города Дубны 24 сентября была признана экстремистской и запрещена к распространению в России по решению суда в Санкт-Петербурге.
Министерство юстиции России в сентябре 2023 года включило в реестр иностранных агентов солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова. Представители ведомства отмечали, что артист открыто выступал в поддержку Украины.
*Признана иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.