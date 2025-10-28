Наблюдается постепенный рост геомагнитной активности

«Измерения магнитного поля показывают некоторое оживление геомагнитной обстановки после нескольких “мертвых” дней. Рост геомагнитных индексов ожидался заранее, причем даже более сильный чем фактически произошедший (прогноз был на магнитные бури, которых пока нет даже близко), поэтому можно сказать, что ситуация понятная и даже контролируемая», — говорится в сообщении.