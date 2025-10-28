Подруга умершего от рака Романа Попова рассказала о его последних днях

Подруга актёра Романа Попова Наталья Громова рассказала о последних месяцах его жизни. Продюсер кинофестиваля «Алые паруса» сообщила, что вместе с друзьями регулярно навещала артиста. Об этом пишет сайт kp.ru.
«Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — поделилась Громова. По её словам, им удалось найти специалиста, который взялся за лечение Попова, состояние актёра начало улучшаться.
Однако на фоне химиотерапии возникли осложнения с кишечником, после чего Романа экстренно госпитализировали.
«Там его и не стало. Врач, который вёл Рому, сказал нам, что болезнь отступила. Но его организм не справился, к сожалению», — заключила подруга актёра.
Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» скончался на 41-м году жизни после рецидива онкологического заболевания. В последние месяцы жизни артист частично потерял зрение.