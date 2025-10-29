Ричмонд
Башкирским медикам повысили единовременные выплаты

Врачи будут получать на полмиллиона больше, фельдшеры — больше на четверть миллиона.

Источник: минздрав РБ / t.me/minzdravrb

Постановлением правительства Башкирии меняется порядок предоставления единовременных компенсационных выплат. Согласно документу, предоставляется 1,5 млн руб. для врачей и 750 тыс. руб. для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, которые приехали на работу в сёла или рабочие посёлки, или посёлки городского типа, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях.

1 млн руб. и 500 тыс. руб. предоставляются фельдшерам, акушеркам и медсёстрам ФАП, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики (семейной медицины), прибывших работать в посёлки и города с населением до 50 тыс. человек.

В списке районов, в которых действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — практически все сельские муниципалитеты Башкирии, кроме окружающих Уфу.