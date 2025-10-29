Башкирским медикам повысили единовременные выплаты

Постановлением правительства Башкирии меняется порядок предоставления единовременных компенсационных выплат. Согласно документу, предоставляется 1,5 млн руб. для врачей и 750 тыс. руб. для фельдшеров, а также акушерок и медсестер ФАПов, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, которые приехали на работу в сёла или рабочие посёлки, или посёлки городского типа, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях.